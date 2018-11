C. Ronaldo za dve buteljki vina odštel več kot 30.000 evrov

Nogometaš Cristiano Ronaldo je bil s partnerico Georgino Rodriguez , svojim najstarejšim sinom Cristianom Ronaldom Jr. in prijatelji nedavno opažen v britanski restavraciji Zela, kjer so se mudili na večerji, preden so se odpravili na operno predstavo.

Na večerji v Zeli je zbrana družba vsekakor povzročila, da se je o njih govorilo še dolgo zatem, ko so odšli. Nogometaš je tam pustil dobrih 30.000 evrov za zgolj dve buteljki vina. Po poročanju virov naj bi najprej naročil buteljko najdražjega vina na svetu, Richebourg Grand Cru, ki stane dobrih 20.000 evrov, kasneje pa buteljko vina Pomerol Petrus – letnik 1982, za katero je bilo potrebno odšteti več kot 10.000 evrov. ''Ronaldo je bil zelo dobro razpoložen. S partnerico sta hčerkin prvi rojstni dan proslavila v stilu ... Celotna družba se ni pretirano dolgo mudila v restavraciji. Svoje druge buteljke vina niso spili do konca. Ko je prispel račun v višini dobrih 30.000 evrov, je Ronaldo, ne da bi trenil, poravnal račun. To je bil zanj drobiž ... Zaradi tega je bil še dolgo zatem, ko so odšli, glavna tema večera,'' je za tuje medije povedal eden izmed gostov restavracije.