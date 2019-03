Cage v četrtem zakonu zdržal le štiri dni?

Nicolas Cage in Erika Kolke sta se po letu dni zveze poročila v Las Vegasu, a je on obupal že po štirih dneh ...

Igralec Nicolas Cage je bil do zdaj poročen s Patricio Arquette, Liso Marie Presley in nazadnje z Alice Kim med letoma 2004 in 2016. Od lanskega aprila pa so ga videvali z umetnico ličenja , 34-letno Eriko Koike, s katero se je poročil v Las Vegasu.

Kamere so ju ujele na poročnem uradu, kjer pa je bil Cage vse prej kot v normalnem stanju. V punkerskem suknjiču s podobo Sida Viciousa iz Sex Pistols je deloval "precej iz sebe, najbrž pijan", saj je ponavljal, da "tega ne bo naredil in da mu bo pobrala ves denar" in da je njen "nekdanji tip džanki". Erika pa mu je ves čas ponavljala, da"ga ni prosila, da to naredi". Ker je par naredil tako sceno, so ju odpeljali v zasebno sobo, pozneje pa sta urad zapustila s papirji vred.

A Cageu očitno v zakonih ne gre, saj je tokrat obupal že po nekaj dneh, pred tem pa so mu razpadli trije zakoni. Z Arquetteovo je bil poročen šest let, s Presleyjevo le tri mesece, s Kimovo pa dvanajst let. Igralec ima 28-letnega sina Westona iz zveze z igralko Christino Fulton. Kot je znano, je leta 1995 prejel oskarja za glavno vlogo v filmu Zbogom, Las Vegas.