Cageova 'pobegla' nevesta ima kriminalno preteklost

Vizažistka Erika Koike, ki se je nedavno v Las Vegasu poročila z igralcem Nicolasom Cageom, ki je že štiri dni zatem vložil zahtevek za razveljavitev poroke, očitno ni povsem brez greha. Čeprav so Cagea posneli med pijanim razgrajanjem na poročnem uradu v Vegasu, se je zdaj pokazalo, da je Erikina kartoteka vse prej kot brezmadežna.

Koikejevo so namreč v zadnjih desetih letih dvakrat ujeli v vinjenem stanju za volanom, za povrhu pa so jo leta 2006 aretirali zaradi nasilja na domu. Prisodili so ji pet dni zapora in precej agresivno odvajanje od alkohola, tako da so ji v njen avto namestili posebno napravo.

V okviru pogojne kazni so ji naložili obvezno delo za skupnost in obisk skupine za anonimne alkoholike. Vizažistka se je morala udeležiti tudi 18-mesečnega izobraževalnega programa o alkoholu in drogah.