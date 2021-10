Charlie Sheen nekdanji ženi ne bo več plačeval preživnine za hčeri

Sodišče je pred kratkim Charlieju Sheenu odobrilo prošnjo, da preneha s plačevanjem preživnine za hčeri, ki ju ima z nekdanjo ženo Denise Richards. Nekdanja zakonca imata dve hčeri, 17-letno Sami in 16-letno Lolo, Sheen pa je odločitev sodišča imenoval kot 'edino pravično', saj se je starejša hči pred kratkim preselila k njemu.

56-letni igralec Charlie Sheen je zadovoljen z odločitvijo sodišča, ki je odločilo, da mu ni več treba plačevati preživnine za hčeri, ki ju ima z nekdanjo ženo Denise Richards. V prid mu je bilo tudi dejstvo, da se je starejša hči Sami pred kratkim preselila k njemu, nekdanja žena pa ni vložila nobene pritožbe. Sheen je po odhodu s sodišča v izjavi za medije dejal, da se mu taka odločitev zdi poštena: "To, kar se je zgodilo danes, se mi zdi ekstremno pošteno. To je zgodovinski dogodek, ki bo vplival tudi na prihodnost in odražal poštenost."

icon-expand Charlie Sheen in Denise Richards FOTO: Profimedia

Zvezdnik je prvo zahtevo, da se spremenijo pogoji plačevanja preživnine, na sodišče vložil decembra 2019. Njegov odvetnik je takrat argumentiral, da ima Sheen polno skrbništvo nad obema hčerama od aprila 2019, zato naj bi bil upravičen do plačevanja preživnine. Nek vir blizu igralke je za ameriški tabloid Page Six dejal, da Richardsova pred dnevi ni bila prisotna na sodišču. "Denise je službeno odsotna in je v tujini, o čemer je Charlie dobro obveščen," je še dejal vir. "Ona ni bila obveščena o datumu, ki ga je za obravnavo odredilo sodišče. Charlie je to namenoma zrežiral. Prošnjo je vložil pred dvema letoma, nato pa namenoma prestavljal datum. Denise ga je pogosto spraševala o datumu, on pa ji namerno ni povedal. To je počel, ker ni želel, da bi na sodišče prišli dokumenti, ki dokazujejo, da naj bi tudi Brooke Mueller plačeval enako vsoto za preživnino njunih dveh sinov," je dodal vir. Po besedah istega vira, naj Sheen že vsaj štiri leta Denise ne bi plačal niti centa preživnine. "Od njega ni prejemala preživnine. Dolžan ji je," je še dejal vir.