Caitly Jenner v kopalkah praznovala 69 rojstni dan

Jennerjeva, ki je dolga leta skrivala, da se v telesu moškega pravzaprav skriva ženska, se je pred časom odločila za popolno transformacijo in končno razkritje vsega, kar je in v kar verjame. S tem, ko se je odločila za popolno spremembo spola, je šokirala tako družinske člane kot tudi širšo javnost, kasneje pa je v enem izmed intervjujev priznala, da kljub temu, da je končno zaživela 'brez maske', še nikoli v življenju ni bila tako osamljena. Ob spremembi spola se je odtujila od svoje nekdanje dolgoletne partnerice, Kris Kardashian Jenner, s katero je bila dolga leta v zakonu, v katerem sta se jima rodili tudi dve hčerki, Kendallin Kylie Jenner.

Caitlyn se je kmalu po spremembi spola popolnoma posvetila ozaveščanju širše javnosti o težavah, s katerimi se soočajo homoseksualci in transseksualci. Prav slednji namreč še vedno spadajo v tisto 'spolno manjšino', o kateri se najmanj ve in najmanj govori.