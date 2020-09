Caitlyn Jenner je za konec Kardashianovih izvedela preko medijev

70-letna Caitlyn Jenner ni vedela, da družina Kardashian načrtuje konec snemanja resničnostnega šova V koraku s Kardashianovimi. Za to je izvedela preko medijev, kot je povedala v pogovorni oddaji, kjer je gostovala.

"Nihče me ni poklical, za to sem izvedela preko medijev," je Caitlyn Jenner komentirala konec snemanja šova, v katerem je nastopila tudi sama. Družina Kardashian je očitno o tem ni obvestila, o tem pa ji nista povedali niti njuni hčerki Kendallin Kylie. "Če sem bila presenečena ob tej novici? Ne, a vseeno mislim, da je to najboljši resničnostni šov v zgodovini televizije."

icon-expand Caitlyn Jenner FOTO: AP

Caitlyn je v šovu nastopala med letoma 2007 in 2016, kasneje je imela svoj šov Jaz sem Cait. "V 14 letih je nastalo več kot 500 epizod. Dekleta so svoje delo opravila odlično, vedno znova so našle material za snemanje," je povedala in dodala, da je nastopil čas za nove izzive: "Kris in dekleta so se res potrudile, da je šov trajal tako dolgo. A mislim, da je čas za nove izzive, vsak od nas je našel novo poslanstvo. Sicer pa nič ne traja večno, šovi pridejo in gredo. Zato je bilo jasno, da se bo tudi ta slej kot prej končal." Dodala je, da svoje otroke razume, saj je vsaka hčerka posebej ustvarila svoj manjši imperij, kjer se je našla in kjer vidi prihodnost.