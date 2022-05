Caitlyn Jenner ni bila povabljena na Kourtneyjino poroko

Caitlyn Jenner ni bila med izbranci, ki so prejeli vabilo na italijansko poroko Kourtney Kardashian in Travisa Barkerja. Nekdanji zvezdničin očim naj v poštni nabiralnik nikoli ne bi prejel vabila na intimno poročno ceremonijo, ki sta jo mladoporočenca priredila v Portofinu, razlog pa naj bi bil njun odnos z nekdanjo pastorko, s katero imata le omejene stike.

Kourtney Kardashian se je pred dnevi še enkrat poročila na intimnem slavju v italijanskem pristaniškem mestu Portofino, med svati pa so bile tudi njene sestre in mati. Mnogi pa so ob vsem blišču in pozornosti, ki je je bila deležna poroka, opazili, da na poroko ni bila povabljena Caitlyn Jenner, s katero naj nevesta ne bi bila v najboljših odnosih.

icon-expand Caitlyn Jenner FOTO: Profimedia

Ker se zvezdnica in njen nekdanji očim tudi v zasebnem življenju ne družita in ohranjata le površinski odnos, se ta ni počutila obvezane, da bi Caitlyn povabila na poroko. A 72-letna nekdanja olimpijka ni sedela doma in žalovala, medtem, ko se je njena družina zabavala v Portofinu. Tudi ona je odpotovala v Evropo, natančneje v Barcelono, kjer je navijala za svojo ekipo Jenner Racing, kjer tudi ženske tekmujejo z dirkalniki, kot jih imajo v tekmovanju Formule 1.