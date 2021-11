Caitlyn Jenner o bivši Kris Jenner: Želela bi si, da bi imeli tesnejši odnos

Caitlyn je leta 2015 javno spregovorila o spremembi spola, dve leti po tem, ko sta s Kris po 22 letih zakona naznanili ločitev. Skupaj imata dve hčerki, danes 26-letno Kendall in 24-letno Kylie.

Nekdanji zakonski par je šel skozi obdobje odtujenosti, potem ko je bila Caitlynina knjiga spominov objavljena leta 2017. V knjigi The Secrets of My Life je Caitlyn trdila, da je Kris vedela več o njeni motnji spolne identitete, kot je rekla, da je vedela. Tako Kris kot njuni hčerki pa so bile odprte glede dejstva, da je knjiga za nekaj časa povzročila razkol v družini.

V začetku tega leta je Kris svoj aktualen odnos s Caitlyn opisala kot "zelo spoštljiv". "Ona je oče dveh mojih otrok in to veliko pove," je povedala urednici Kristini O'Neill za revijo The Wall Street Journal: The One. V pogovoru se je dotaknila razhoda med Caitlynino transformacijo:"Nisva znali tega obravnavati in to je bil proces, bil je šok, nato pa je bila realnost in to je bilo nekaj, kar smo morali absorbirati in poskušati razumeti in se naučiti," je nadaljevala. "Kar se mi je zdelo zanimivo glede tega in v to sem prepričana, da veliko ljudi, ki so oboževalci naše resničnostne oddaje, tega tudi ni pričakovalo in so bili včasih zmedeni in žalostni, včasih veseli, ker obstaja toliko različnih načinov, kako gledaš na to."