Caitlyn Jenner o sporu z Ellen DeGeneres: Nikoli več me ni poklicala

"Ellen je pričela z normalnimi vprašanji, nato pa jo je zanimalo moje mnenje o istospolnih porokah," je v Big Brotherju povedala Jenner, ki je bila pred tranzicijo proti istospolnih porokah, svoje republikanske vrednote pa je ohranila tudi po tem. "Skušala sem odgovoriti najbolje, kar sem znala in mislila sem, da mi je uspelo. Sedaj, ko gledam na celotno situacijo, menim, da bi nekatere zadeve lahko drugače naredila," je svojim sostanovalcem pojasnila Caitlyn in dodala, da jo je zelo presenetil odziv voditeljice, ki ji je neposredno dejala, da izgleda, kot da še vedno ne podpira istospolnih porok. Pojasnila je, da jo je zelo zmotilo dejstvo, da je dan po intervjuju Ellen odšla k radijskemu voditelju Howardu Sternu in jo še dodatno kritizirala. "Ko je to storila, sem tudi jaz do nje postala neizprosna v medijih," je priznala Jenner.