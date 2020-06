Caitlyn Jenner praznuje peto obletnico preobrazbe: Ničesar ne obžalujem

Pred 70 leti se je rodil Bruce Jenner, ki je bil uspešen Olimpijec in ki se je pri 42. letih poročil s Kris Jenner. Športni navdušenci so ga poznali že v 70. letih, vsi ostali pa so ga spoznali kasneje, ko je sodeloval pri resničnostnem šovu Kardashianovi, saj je očim Kim, Khloe in Kourtney. No leta 2015 pa je Bruce šokiral javnost, postal je Caitlyn.

Pri 65 letih se je Bruce Jenner, nekdanji olimpijski prvak, odločil, da svetu pove, kako se resnično počuti. V dokumentarni seriji Recite mi Caitlyn, smo spoznaliCaitlyn Jenner. Pravi 'jaz' Brucea. Po tem Diane Sawyer,legendarna ameriška novinarka, gostila Caitlyn. Ta je dobila še eno priložnost, da pove vse o sebi in predvsem, da spregovori o občutkih, ki jo prevzemajo že celo življenje. icon-expand Caitlyn Jenner se je svetu prvič predstavila leta 2015. FOTO: AP Jennerjeva se je celo življenje borila sama s sabo in si ni upala priznati, da se v resnici čuti žensko in ne kot moški. Leta 2014 sta se Bruce in Kris ločila, leto kasneje pa je svet spoznal Caitlyn. "Preobrazba je bila izjemno čustvena," je zdaj, ob peti obletnici, Jennerjeva povedala reviji People: "In sem bila tam. Caitlyn Marie Jenner. In potem sem razmišljala: si je Bruce zaslužil, da je kar tako zavržen? Naredil je veliko dobrih stvari. Vzgojil je 10 otrok. A nisem se preveč ozirala nazaj. Bruce je naredil vse, kar je lahko. Kaj lahko zdaj naredi Caitlyn, sem se takrat vprašala." icon-expand Kot Bruce do 65 leta starosti, naprej pa kot Caitlyn. FOTO: Profimedia Odločila se je, da s svojo preobrazbo skuša svetu odpreti oči in nevedne seznaniti, koliko transspolnih ljudi je v resnici. "Kar 51 odstotkov transspolnih ljudi naredi samomor. Veliko jih je tudi umorjenih. Vsak teden umre kakšna transženska." "Takrat so mi rekli, da sem 'preveč kontroverzna', kar me je zelo prizadelo. Mislim, da sem nosila rožnata očala. Mislila sem, da bom spremenila svet. Zdaj pa vem, da lahko poskusim in pomagam vsaki osebi posebej."