Caitlyn Jenner razkrila, da bo znova postala babica

Oboževalci so med tem že opazili, da Kylie, ki je pred kratkim praznovala rojstni dan, že nekaj časa na družbenih omrežjih ni objavila svoje nove fotografije. Pozorni sledilci so opazili še, da družinski člani in prijatelji iz praznovanja niso objavili fotografije, kjer bi bila prisotna tudi Kylie, ušlo pa jim ni niti to, da ima v objavah zgodb na Instagramu drugačne barve nohte, kot na zadnjih fotografijah.