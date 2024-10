Caitlyn Jenner rojstni dan praznovala v družbi Kim Kardashian

Caitlyn Jenner je svoj 75. rojstni dan praznovala v družbi Kim Kardashian in sina Brodyja Jennerja. Dobitnica zlate olimpijske medalje je na družbenem omrežju delila fotografije z nekaterimi bližnjimi prijatelji in družino, ki so z njo proslavili poseben dan."Sinočnja rojstnodnevna večerja v Malibuju je bila tako posebna. Kasneje bom objavila več. Na slikah je le nekaj ljudi, ki so se udeležili zabave," je pripisala fotografijam in dodala: "Družina je vse! Toliko otrok in toliko vnukov, vsi na enem mestu hkrati. Polepšali ste moj rojstnodnevni večer in ga naredili posebnega ... Vaša izjemno premišljena in velikodušna darila pa so naredila noč še toliko bolj zabavno. Tako zelo vas imam rada."