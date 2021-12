Caitlyn Jenner se je po 25 letih le odločila za operacijo

Caitlyn Jenner je na družbenih omrežjih razkrila, da je bila na začetku meseca operirana: "Vesel božič! To leto sem dobila novo koleno. Pred 11 dnevi sem imela operacijo, pri kateri so mi zamenjali koleno." Ob tem je še dodala: "Obveščala vas bom o svojem napredku! Spremljajte me. Uživajte v božiču! Ostanite zdravi in srečni."

72-letna zvezdnica Caitlyn Jenner je objavila tudi videoposnetek iz bolniške postelje, v katerem je dejala: "Uganite, kaj počnem danes ... Ja, zamenjali mi bo bodo koleno. S tem sem odlašala 25 let in končno bom to storila danes! Poskušala vas bom spotoma obveščati o dogajanju."

Po poročanju portala TMZ je operacija potekala v bolnišnici Cedars-Sinai v Los Angelesu in je trajala približno tri ure. Caitlyn pa zdaj že okreva v domači oskrbi.