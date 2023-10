Caitlyn Jenner se ne bi počutila varno, če bi uporabljala moška stranišča

Caitlyn Jenner , ki je leta 2015 postala trans ženska, je v oddaji The UK Tonight s Sarah-Jane Mee dejala, da že osem let uporablja ženska stranišča in nikoli ni imela težav. "V ženski toaleti je veliko bolj prijazno okolje, vendar ga obravnavam spoštljivo," je dejala in dodala: "Grem tja, opravim svoj posel in pobegnem od tam."

"Mislim, da to ne bi bila dobra ideja, zaradi moje varnosti. To obravnavam spoštljivo, to je daleč najpomembnejše," je dejala. Jennerjeva je o tej temi spregovorila po tem, ko je vlada Združenega kraljestva avgusta potrdila, da si prizadeva obrniti "porast spolno nevtralnih stranišč" kot del svojih širših prizadevanj za zaščito ločenih toaletnih prostorov za različna spola.

Novi predpisi, ki jih je uvedla vlada, pomenijo, da bodo morale vse nove javne in zasebne zgradbe, ki niso del gospodinjstev, zagotoviti ločena stranišča za ženske in moške. Kemi Badenoch, zdajšnja ministrica za podjetništvo, energijo in industrijsko strategijo, ki je od leta 2022 tudi ministrica za ženske in enakost, je dejala, da je prehod na spolno nevtralna stranišča ženskam in dekletom odvzel temeljno pravico do zasebnosti in dostojanstva.

"Ti predlogi bodo zagotovili, da mora vsaka nova stavba v Angliji nuditi ločene prostore za moške in ženske ali uniseks in objaviti smernice, ki bodo razložile razliko ter zaščitile dostojanstvo, zasebnost in varnost vseh," je dejala.