Caitlyn Jenner si ne želi biti več v ljubezenskem razmerju

Caitlyn Jenner ima za sabo tri zakone, v katerih je dobila šest otrok, zato pravi, da ji nikoli več v življenju ni treba biti v kakršnem koli ljubezenskem razmerju. "V redu sem. Niti približno ne iščem partnerja," je povedala v intervjuju za The Times in dodala: "Nikoli v prihodnosti ne bom imela razmerja. Tega preprosto ne vidim v svojem življenju in tudi ne iščem."

icon-expand Caitlyn Jenner pravi, da nikoli več v življenju ne potrebuje biti v kakršnem koli ljubezenskem razmerju. FOTO: Profimedia

73-letna nekdanja olimpijka je trenutno samska, prav tako pa ji ni veliko do druženja. "Nisem osamljena. Imam tako veliko družino, da bi vsak večer v tednu lahko pri nekom večerjala," je povedala zvezdnica, ki je lastnica tudi dveh psov, Bertha in Baxterja, ki ji popestrita življenje. Poleg tega se lahko zdaj posveti drugim stvarem. "Letim z letali, igram golf, 20 let pa sem dirkala tudi z avtomobili," je povedala, obenem pa razkrila, da dirkanje ni najboljši način za služenje denarje, je pa zares dobra dejavnost za zabavo.

Zvezdnica kljub temu, da se trenutno osredotoča predvsem na zabavo, še vedno redno skrbi za svoje telo. "Ne pripravljam se na nobeno tekmovanje, samo rada bi bila zdrava. S telovadbo ne pretiravam, se pa ukvarjam s športom," je povedala nekdanja športnica, ki je takrat še kot moški osvojila olimpijsko medaljo. Leta 2015 je razkrila, da je transspolna ženska, in se iz Brucea spremenila v Caitlyn.