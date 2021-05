Caitlyn Jenner v politično kampanjo ne želi vključiti slavne družine

"Vsi vemo, da je politika lahko precej zahtevna in sama imam dovolj trdo kožo, da lahko prenesem vse kritike. Govorila sem s svojimi otroki in jim dejala, da od njih ne želim niti ene objave na spletu o svoji kandidaturi. Rada imam svoje otroke in ne želim, da bi postali tarče napadov zaradi moje kandidature," je povedala Caitlyn in dodala, da se zaveda, da je njena družina že tako velikokrat pristala v središču medijev.

71-letnica je v pogovoru pohvalila odvetniško delo pastorke Kim Kardashian in dejala, da bi v primeru, da postane guvernerka, sledila njeni zaporniški reformi ter njenim nasvetom, a da ne želi, da bi Kim postala del njene kampanje.

Caitlyn je vsem svojim otrokom naročila, naj na vprašanja novinarjev o njeni politični karieri ne odgovarjajo, in dodala, da je kandidatura zadeva, ki se tiče zgolj nje same.