Caitlyn Jenner vložila kandidaturo za guvernerko Kalifornije

Caitlyn Jenner je uresničila, kar je napovedala. Po številnih špekulacijah, ali se bo res podala v svet politike, je zdaj jasno. 71-letnica je že vložila potrebne papirje za kandidaturo za guvernerko zvezne države Kalifornija.

"Računajte name! Kalifornija je vredna boja," je Caitlyn Jenner svojo odločitev naznanila na družbenih omrežjih. "Kalifornija je moj dom že skoraj 50 let. Sem sem prišla, ker sem vedela, da lahko vsakdo, ne glede na to, od kod prihaja ali na njegov položaj v življenju, uresniči svoje sanje. Toda v zadnjem desetletju smo bili priča zmanjšanju sijaja te zlate države zaradi enostrankarske vladavine, ki v ospredje postavlja politiko in ne napredka in interesov ljudstva. Sacramento potrebuje poštenega voditelja z jasno vizijo,"je dejala v uradni izjavi za javnost. "V svojem življenju sem bila sočutna svojevrstnica, saj sem zastopala ZDA in osvojila zlato medaljo na olimpijskih igrah ter pomagala pri napredovanju gibanja za enakost," je nadaljevala. "Kalifornijci moramo izkoristiti priložnost, da zdaj ali nikoli temeljito uredimo našo zvezno državo, preden bo prepozno. Za soočanje z zasidranimi politiki iz Sacramenta in posebnimi interesnimi skupinami, ki jih financirajo, je potreben bojevnik, ki se ne boji narediti, kar je prav. Dokazano je, da sem zmagovalec in edini zunanji akter, ki lahko konča katastrofalno obdobje guvernerja Gavina Newsoma."

"Mala podjetja so bila zaradi pretirane omejitve opustošena. Cela generacija otrok je izgubila eno leto izobraževanja in jim je bilo onemogočeno, da bi se vrnili v šolo, se udeležili dejavnosti ali se družili s prijatelji. Davki so previsoki, ubijajo delovna mesta, škodijo družinam in še posebej močno bremenijo naše najbolj ranljive ljudi," je dejala. "To ni Kalifornija, ki jo poznamo. Kalifornija pod Gavinom Newsomom, ki nam ukaže, naj ostanemo doma, sam pa gre na večerjo s prijatelji lobisti."

"V naslednjih nekaj tednih se bom sestala s Kalifornijci iz drugih regij, od North Baya do Central Valleya, pa do Orange Countyja in San Diega, da bi slišala njihova mnenja in da končno usmerimo zvezno državo v pravo smer," je nadaljevala. "Pomen te odločitve zame ni izgubljen. Tveganje je precejšnje, ampak je tudi velika odgovornost in komaj čakam vodenje, da pomagam in kar je najpomembneje, da še enkrat zamajem status quo." V začetku meseca so poročali, da je Caitlyn, republikanki in nekdanji podpornici Donalda Trumpa, pri njenih raziskovalnih prizadevanjih pomagala Caroline Wren, dolgoletna zbiralka sredstev GOP (republikanske stranke) in nekdanja članica odbora Trump Victory.