Caitlyn Jenner zaradi konflikta z Iranom ne more zapustiti Izraela

Caitlyn Jenner se je znašla v Tel Avivu ravno v času stopnjevanega konflikta med Izraelom in Iranom. 76-letnica je na družbenem omrežju delila nekaj utrinkov iz drugega največjega izraelskega mesta, kamor je odpotovala, da bi povezovala Parado ponosa, v zadnji objavi pa je dodala fotografijo švigajočih raket nad mestom.

"'Tiha' noč v Tel Avivu. Ni kraja, kjer bi raje bila, kot s pogumnimi Izraelci. Bog, še naprej nas ščiti in varuj," je pripisala nekdanja olimpijka. Kot so poročali lokalni mediji, je bila Parada ponosa zaradi nevarnih okoliščin odpovedana, kot je znano, pa naj bi bila Jenner še vedno v Izraelu, saj so letališča zaradi stopnjevanja konflikta zaprta.