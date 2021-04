Želi Caitlyn Jenner postati guvernerka Kalifornije?

Kot poroča Yahoo Entertainement,naj bi se resno zanimala za kandidiranje za mesto guvernerke Kalifornije. Jennerjeva, nekdanja zvezdnica resničnostnega šova Kardashianovi, pri raziskovanju nove kariere pomaga Caroline Wren, dolgoletna republikanska sodelavka, ki je sodelovala pri organiziranju Trumpovega govora pred Kapitolom letos 6. januarja. Caitlyn je od nekdaj ponosno zatrjevala, da je republikanka in leta 2016 je potrdila, da je takrat volila za novega predsednika Donalda Trumpa. Dve leti kasneje, leta 2018, pa ga je javno kritizirala. Priznala je, da se je zmotila, saj je menila, da je Trump bolj razumevajoč do drugačnih, tudi transspolnih ljudi.

"Resnica je, da so transspolni ljudje nenehno napadeni s predsednikove strani,"je takrat zapisala zvezdnica: "Vodja našega naroda ni pokazal nikakršnega obžalovanja ali sočutja do skupnosti, ki je že tako marginalizirana in nenehno prizadeta. Ignoriral je našo človečnost. Žalil je naše dostojanstvo."

Tiskovni predstavnik Jennerjeve zadeve ni želel komentirati, še poroča Yahoo Entertainement. Še februarja pa je govorice zanikal, čeprav se vedno znova pojavljajo nove informacije, da naj bi bila njena kandidatura resnična.