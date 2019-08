Čaka jo psihiatrična klinika: Trudi se ostati trezna

Danes je Heather Locklear le še bleda senca same sebe.

Igralka Heather Locklear, ki je zaslovela z vlogo v seriji Melrose Place, se že desetletja bori z alkoholizmom in zasvojenostjo s tabletami. Čeprav je bilo pred leti videti, da je premagala odvisnost, pa je lani znova pristala na dnu. Zaradi nasilja nad partnerjem in starši, napada na policista ter napada na medicinsko osebje, ki so ji želeli pomagati, je 'pridelala' sodno obravnavo.

Na sodišču jo je tako pričakalo kar osem obtožb in grozilo ji je tri leta zapora. A sodnik je bil milosten, odredil ji je 30-dnevno zdravljenje v psihiatrični bolnišnici, zabičal, da ne sme konzumirati alkohola ter zdravil, za katere nima recepta. Če bo zvezdnica karkoli od tega kršila, pa ne bo več milosti in nekoč zelo uspešna igralka bo morala za štiri mesece v zapor.