Calvin Harris se je poročil z radijsko voditeljico Vick Hope

Calvin Harris in radijska voditeljica Vick Hope sta si obljubila večno zvestobo. Par, ki se je zaročil preteklo pomlad, je poročno slavje priredil na severovzhodu Anglije, poročni sprejem pa je bil v s cvetjem in zelenjem okrašenem šotoru v okrožju Northumberland. Kot poroča The Sun UK, je na poroko iz Združenih držav priletel tudi Nile Rodgers s svojo skupino Chic, ki je zabavala zbrane.

icon-expand Calvin Harris in Vick Hope sta se poročila. FOTO: Profimedia

Med povabljenimi so bili tudi glasbeni uredniki BBC-jevega radia Scott Mills, Vernon Kay in Jordan North ter AJ Odudu, voditeljica britanske različice resničnostne oddaje Big Brother. Skupina Chic je zaigrala priredbe uspešnic Davida Bowieja, Madonne in Beyonce, nastop pa zaključila s svojim hitom Good Times. Hope so z zaročnim prstanom prvič opazili maja 2022 na dogodku v Londonu, ki se ga je udeležila skupaj s Harrisom. Na vprašanje revije Hello!Magazine, ali sta že določila datum poroke, je odgovorila, da bo to informacijo zadržala zase: "Veste kaj, bilo je veliko zanimanja, a bom svoje zasebno življenje zadržala v zasebnosti."