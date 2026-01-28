Calvin Klein po dolgem času opažen z 48 let mlajšim partnerjem

Ikona na modnem parketu, Calvin Klein, je v središču pozornosti. Spet je namreč v ospredju njegova dolgoletna ljubezen, 48 let mlajši partner Kevin Baker.
Calvin in Kevin sta v romantičnem razmerju že dobro desetletje, po dolgem času pa so v javnost ponovno pricurljale njune skupne fotografije. Slavnega 85-letnega modnega oblikovalca in 37-letnega manekena so tokrat paparaci ujeli v Los Angelesu, ko sta skupaj zapuščala telovadnico, kljub temu da par sicer skrbno varuje svojo zasebnost.
S fotografijami je na plano znova prišla tudi njuna očitna razlika v letih – kar 48 let, ki je nagovorila številne spletne uporabnike na družbenih omrežjih. Nekateri oboževalci označujejo njuno razmerje kot dokaz, da ljubezen ne pozna omejitev, medtem ko drugi opozarjajo na kontroverznost starostne razlike in razpravljajo o morebitnih ozadjih.
Njuna zveza s Kevinom Bakerjem sega v leto 2016, ko so ju mediji prvič skupaj opazili. Od takrat sta redko, če sploh kdaj, delila podrobnosti o svojem odnosu z javnostjo.
Preteklost: odnosi in osebno življenje
Calvin Klein ima za seboj bogato osebno zgodovino – poročen je bil dvakrat. Prvi zakon je sklenil z Jayne Center Klein in je trajal od 1964 do 1974, nato pa je bil dolga leta v zakonski zvezi s Kelly Rector, vse do 2006.
Po ločitvi je nato razvil čustva do moškega in bil v razmerju z Nickom Gruberjem, ki je bil prav tako znan po očitni starostni razliki – 48 let mlajši od Kleina. Tudi ta zveza se je končala leta 2012.
Calvin Klein je eden najbolj vplivnih ameriških modnih oblikovalcev, ki je ustanovil istoimensko podjetje leta 1968. Znan je predvsem po svoji minimalistični estetiki, revolucionarnih dizajnih kavbojk in spodnjega perila, ki so postali kultni. Njegova blagovna znamka je postala sinonim za sodobno, drzno in pogosto provokativno modo, ki je močno vplivala na globalno modno industrijo.
Blagovna znamka Calvin Klein je v modni zgodovini pustila neizbrisen pečat. Znana je po pionirskem pristopu k oglaševanju, ki je pogosto vsebovalo drzne in erotične podobe, kar je takrat šokiralo, a hkrati postavilo nove standarde v modni industriji. Poleg tega je Klein populariziral koncept oblikovalskega spodnjega perila in kavbojk kot modnih izjav, kar je spremenilo dojemanje teh osnovnih oblačil.
