Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Calvin Klein po dolgem času opažen z 48 let mlajšim partnerjem

Los Angeles, 28. 01. 2026 15.22 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A. J.
Calvin Klein s partnerjem.

Priznani ameriški modni oblikovalec Calvin Klein je s partnerjem znova pritegnil pozornost javnosti. Bliskavice fotografov so ju ujele sredi Los Angelesa, ko sta skupaj zapuščala telovadnico. Zelo redko se skupaj pojavita v javnosti, saj svoje razmerje varujeta pred radovedneži – zato sta tokrat ponovno napolnila medijske naslovnice.

Ikona na modnem parketu, Calvin Klein, je v središču pozornosti. Spet je namreč v ospredju njegova dolgoletna ljubezen, 48 let mlajši partner Kevin Baker.

Calvin in Kevin sta v romantičnem razmerju že dobro desetletje, po dolgem času pa so v javnost ponovno pricurljale njune skupne fotografije. Slavnega 85-letnega modnega oblikovalca in 37-letnega manekena so tokrat paparaci ujeli v Los Angelesu, ko sta skupaj zapuščala telovadnico, kljub temu da par sicer skrbno varuje svojo zasebnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S fotografijami je na plano znova prišla tudi njuna očitna razlika v letih – kar 48 let, ki je nagovorila številne spletne uporabnike na družbenih omrežjih. Nekateri oboževalci označujejo njuno razmerje kot dokaz, da ljubezen ne pozna omejitev, medtem ko drugi opozarjajo na kontroverznost starostne razlike in razpravljajo o morebitnih ozadjih.

Preberi še Brooke Shields se spominja kontroverzne oglasne kampanje za znamko Calvin Klein

Njuna zveza s Kevinom Bakerjem sega v leto 2016, ko so ju mediji prvič skupaj opazili. Od takrat sta redko, če sploh kdaj, delila podrobnosti o svojem odnosu z javnostjo.

Preteklost: odnosi in osebno življenje

Calvin Klein ima za seboj bogato osebno zgodovino – poročen je bil dvakrat. Prvi zakon je sklenil z Jayne Center Klein in je trajal od 1964 do 1974, nato pa je bil dolga leta v zakonski zvezi s Kelly Rector, vse do 2006.

Calvin Klein in Nick Gruber.
Calvin Klein in Nick Gruber.
FOTO: Profimedia

Po ločitvi je nato razvil čustva do moškega in bil v razmerju z Nickom Gruberjem, ki je bil prav tako znan po očitni starostni razliki – 48 let mlajši od Kleina. Tudi ta zveza se je končala leta 2012.

Razlagalnik

Calvin Klein je eden najbolj vplivnih ameriških modnih oblikovalcev, ki je ustanovil istoimensko podjetje leta 1968. Znan je predvsem po svoji minimalistični estetiki, revolucionarnih dizajnih kavbojk in spodnjega perila, ki so postali kultni. Njegova blagovna znamka je postala sinonim za sodobno, drzno in pogosto provokativno modo, ki je močno vplivala na globalno modno industrijo.

Blagovna znamka Calvin Klein je v modni zgodovini pustila neizbrisen pečat. Znana je po pionirskem pristopu k oglaševanju, ki je pogosto vsebovalo drzne in erotične podobe, kar je takrat šokiralo, a hkrati postavilo nove standarde v modni industriji. Poleg tega je Klein populariziral koncept oblikovalskega spodnjega perila in kavbojk kot modnih izjav, kar je spremenilo dojemanje teh osnovnih oblačil.

Calvin Klein je bil v preteklosti dvakrat poročen. Njegov prvi zakon je bil s Jayne Center Klein, s katero ima hčerko Marrese. Po ločitvi se je ponovno poročil s Kelly Rector, s katero je ostal v zakonu do leta 2006. Po ločitvi od Rector se je javno izpostavil z razmerjem z Nickom Gruberjem, ki je bil prav tako pomembno mlajši od njega, kar je pogosto pritegovalo pozornost medijev zaradi velike starostne razlike.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Calvin Klein partner mlajši

Obtožbe v elitni poslovalnici Toma Forda: spolne usluge in intimne fotografije

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Presrani
28. 01. 2026 16.19
Zelo lepo.
Odgovori
0 0
Samo navijač
28. 01. 2026 16.19
Koga to briga
Odgovori
0 0
seter73
28. 01. 2026 16.16
dacrkenta
Odgovori
+0
1 1
3320.
28. 01. 2026 16.12
🤢
Odgovori
-1
1 2
8282
28. 01. 2026 16.24
Problemi se ti kar nabirajo ane?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469