Calvinu Harrisu se je pred leti ustavilo srce, zdravniki so mu rešili življenje

Škotski glasbenik oziroma DJ Calvin Harris je razkril, da je bilo leto 2014 zanj nepozabno. Pa ne zaradi uspehov v glasbeni industriji, predvsem zato, ker so mu takrat zdravniki rešili življenje. Zaradi motenj srčnega utripa, zaradi hude aritmije, se mu je srce v nekem trenutku ustavilo. "Leto 2014 je bilo zelo zanimivo. Začelo se je s tem, da sem v Združenem kraljestvu osvojil prvo mesto različnih glasbenih lestvic, končalo pa se je z ustavljenim srcem, ki so ga znova 'pognali' šele na urgenci."

Po tem, ko so mu postavili diagnozo hude aritmije oziroma motno srčnega utripa, se je Calvin odločil za premor in preklical že dogovorjeni nastop na podelitvi nagrad MTV EMA. Leta 2018 je povedal, da je bila prav aritmija razlog, da se je odločil za zdrav način življenja in se odpovedal alkoholu ter opojnim substancam.

"Zadnja stvar, ki si jo želim, je, da bi popil dve steklenici viskija na noč, da bi živel s pomočjo ne vem kakšnih zdravil in da bi vse življenje spal na avtobusih. Niti se nočem v enournem nastopu pretvarjati, da igram v živo, če to ni res. Ti dnevi so za menoj,"je na Twitterju zapisal DJ in dodal, da zdaj živi bolj zdravo življenje in potrdil, da nastopa vedno v živo, nikoli na že posneto glasbo.

V odgovoru oboževalki je zapisal, da že štiri leta ni spil niti kozarčka alkoholne pijače. "Nekatere stvari so manj zabavne, seveda, a z aritmijo nimam težav že od 2014, ko so mi rešili življenje."