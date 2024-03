Cameron Diaz na skrivaj še drugič mama

"Blagoslovljena in vesela sva, da lahko naznaniva rojstvo najinega sina Cardinala Maddena. Čudovit je in zelo sva vesela, da je tukaj. Zaradi varnosti in zasebnosti ne bova objavljala fotografij, je pa zelo ljubek," sta zapisala Cameron Diaz in njen partner Benji Madden. "Zelo sva hvaležna in vsem pošiljava veliko ljubezni in dobrih želja."