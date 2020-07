Cameron Diaz o hčerki: To je najboljša stvar, ki se mi je zgodila

Cameron Diaz se je v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallonrazgovorila o starševstvu. Za šest mesecev staro hčerko Raddixje dejala, da je najboljša stvar, ki se je zgodila njej in njenemu možu Benjiju Maddenu.

"Nebeško je bilo, Jimmy," je s temi besedami slavnemu voditelju opisala čas, ki ga je med karanteno preživljala s hčerkico. Priznala je, da malčica zelo hitro raste in da zdaj razume, ko so ji prijatelji, ki že imajo otroke, govorili, da naj izkoristi in ceni vsak trenutek. Med drugim je še dejala, da se iz dneva v dan spreminja. "Veseli me, ker lahko dejansko vidimo otroka rasti in smo del odraščanja. Res neverjetno. To je najboljša stvar, kar se je meni in Benjiju kadarkoli zgodila. Tako sva srečna."

Ker je Benji glasbenik, je hčerki že napisal nekaj pesmi. Drugače pa je igralka priznala, da trenutno poslušajo otroško uspešnico Baby Shark,glasbo izSezamove ulice ... Dejala je še, da ima hčerka občutek za ritem: "Ko se peljemo v avtomobilu, Benji nastavi afrokubansko glasbo. Ona medtem sedi v svojem otroškem sedežu in z nogicami brca ... in potem si rečem: Ja, to je moja punca!"

Cameron in Benji, ki sta se poročila januarja 2015, sta rojstvo hčerke naznanila 3. januarja letos. 47-letna igralka svojo zasebnost dobro skriva pred javnostjo, prav tako pa je svojo igralsko kariero že pred leti postavila na stranski tir. Nazadnje je nastopila leta 2014 v filmuAnnie.