Cameron Diaz po 11 letih znova na rdeči preprogi

Več kot 11 let smo čakali, da se je na rdečo preprogo vrnila Cameron Diaz. Priljubljena igralka kar nekaj let ni bila pristona v igralski industriji, zdaj pa se je z novim filmom vrnila na filmska platna. Udeležila se je tudi nemške premiere filma z naslovom Back in Action, kjer ji je družbo delal Jamie Foxx, ameriška premiera pa je bila zaradi grozovitih požarov v Los Angelesu odpovedana.