Cameron Diaz po 13 letih navdušila na pariškem tednu mode

Igralka Cameron Diaz in francoska prva dama Brigitte Macron.

Med modno revijo je zvezdnica sedela poleg urednice modne biblije Vogue Anne Wintour, manekenke Kate Moss in raperke Ice Spice. Fotografirali so jo tudi s francosko prvo damo Brigitte Macron. Na družbenih omrežjih je fotografijo in posnetek z zvezdnico objavila še italijanska vplivnica Chiara Ferragni.

Diaz se je v javno življenje vrnila po izidu novega filma Nazaj v akciji. Od leta 2014 zvezdnica namreč ni zaigrala v nobenem filmu. Kako bo izgledala njena filmska kariera v prihodnje, zaenkrat še ni jasno.