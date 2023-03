Cameron Diaz po vrnitvi na filmska platna znova načrtuje upokojitev

Cameron Diaz naj bi se po končanem snemanju akcijske komedije Back in Action, ki jo trenutno snema z Jamiejem Foxxom, upokojila in se osredotočila na vzgojo svoje triletne hčere Raddix. "Ti spreminjajoči se 10-urni delovniki so zanjo težki. Sovraži, ko je stran od Radixx," je za The Daily Mail povedal vir blizu igralke in dodal: "Cameron je najraje na svetu mama."