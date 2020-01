Cameron Diaz pri 47 letih povila deklico

Igralka Cameron Diaz se je soprogom glasbenikom Benjijem Maddenom razveselila prihoda njunega prvega otroka, deklice Raddix Madden. 47-letnica in 40-letnik, ki sta se do oltarja sprehodila leta 2015, sta veselo novico obelodanila na svojih uradnih Instagram profilih, kjer sta delila daljši zapis: ''Družina Madden vam želi srečno novo leto! Tako vesela, blagoslovljena in hvaležna sva, ker sva novo desetletje začela z obelodanitvijo, da sva postala starša deklici Raddix Madden. Takoj je ujela najini srci in ustvarila občutek prave družine.''