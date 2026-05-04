Tuja scena

Cameron Diaz pri 53 letih še tretjič mama

Los Angeles, 04. 05. 2026 15.01 pred 1 uro 2 min branja 3

K.Z.
Cameron Diaz in Benji Madden

Cameron Diaz in njen mož Benji Madden sta presenetila z novico, da sta postala še tretjič starša. Igralka in glasbenik sta veselo novico sporočila na družbenem omrežju, pevec skupine Good Charlotte pa je v objavi razkril, da sta sina poimenovala Nautas Madden.

Cameron Diaz je še tretjič mama. 53-letna igralka in njen šest let mlajši mož sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Nautas Madden, veselo novico pa sta sporočila na družbenem omrežju. Zakonca, ki sicer zasebno življenje skrivata pred očmi javnosti, imata že šestletno hčerko Raddix Wildflower Madden in dveletnega sina Cardinala Maddena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"S Cameron sva srečna, navdušena in blagoslovljena, da lahko sporočiva, da sva se razveselila tretjega otroka, Nautasa Maddena. Dobrodošel na svetu, sin!" je ob fotografijah piratske ladje s pripisom sinovega imena in risb ptiča kardinala, lončnice, jezdeca konja in okostnjaka, obdanega s cvetjem, pripisal 47-letni pevec. "Rada imava življenje z najino družino – najini otroci so zdravi in srečni, zato sva hvaležna," je še dodal. Par sicer o svojih otrocih le redko govori in ne objavlja njihovih fotografij.

Cameron Diaz in Benji Madden sta postala še tretjič starša.
FOTO: Profimedia

Ko sta leta 2024 dobila sina, je vir blizu zakoncev razkril, da sta izjemno srečna, saj sta upala, da bosta lahko postala še drugič starša: "Cameron si je več let želela biti mati. Ko govori o naporni poti, da je vendarle dobila otroke, postane zelo čustvena. Je več kot srečna, da ima sedaj dva otroka."

Oktobra 2020 je v intervjuju z Naomi Campbell igralka v šali dejala, da bo živela preko 100 let, saj bi rada preživela več časa z otroki. "Ko si v mojih letih in se odločiš za otroke, je to težka odločitev. Trdo moraš delati za to. Velik pritisk čutim, saj moram živeti vsaj do 107. leta," je takrat povedala.

Razlagalnik

Benji Madden je ameriški glasbenik, najbolj znan kot kitarist in spremljevalni vokalist pop-punk skupine Good Charlotte, ki jo je ustanovil skupaj s svojim bratom dvojčkom Joelom Maddnom leta 1996. Skupina je doživela velik komercialni uspeh v začetku 2000-ih s hiti, kot sta 'The Anthem' in 'Lifestyles of the Rich & Famous', s čimer so pomembno vplivali na razvoj in popularizacijo pop-punk žanra v tistem obdobju.

Naomi Campbell je ena najuspešnejših in najbolj prepoznavnih britanskih manekenk v zgodovini mode. V 90. letih prejšnjega stoletja je postala del ekskluzivne skupine t. i. 'supermodelov', ki so dominirali na modnih pistah in naslovnicah revij po vsem svetu. Poleg manekenstva je znana tudi po svojem aktivizmu na področju raznolikosti v modni industriji in svojem humanitarnem delu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ana15
04. 05. 2026 16.30
Če ima ženska otroke, ko je starejša se moški ljubosumni oglašajo. Ko pa moški naredi otroka pri 80-tih je pa vse v redu.
Senzor
04. 05. 2026 15.55
Svojim otrokom bi lahko bila stara starša.
galambszar
04. 05. 2026 15.44
Pri takem tempu bo pri 100 letih prvič babica.Drugače pa srečnoi.
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
