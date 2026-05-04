Cameron Diaz pri 53 letih še tretjič mama

Cameron Diaz je še tretjič mama. 53-letna igralka in njen šest let mlajši mož sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Nautas Madden, veselo novico pa sta sporočila na družbenem omrežju. Zakonca, ki sicer zasebno življenje skrivata pred očmi javnosti, imata že šestletno hčerko Raddix Wildflower Madden in dveletnega sina Cardinala Maddena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"S Cameron sva srečna, navdušena in blagoslovljena, da lahko sporočiva, da sva se razveselila tretjega otroka, Nautasa Maddena. Dobrodošel na svetu, sin!" je ob fotografijah piratske ladje s pripisom sinovega imena in risb ptiča kardinala, lončnice, jezdeca konja in okostnjaka, obdanega s cvetjem, pripisal 47-letni pevec. "Rada imava življenje z najino družino – najini otroci so zdravi in srečni, zato sva hvaležna," je še dodal. Par sicer o svojih otrocih le redko govori in ne objavlja njihovih fotografij.

Cameron Diaz in Benji Madden sta postala še tretjič starša. FOTO: Profimedia

Ko sta leta 2024 dobila sina, je vir blizu zakoncev razkril, da sta izjemno srečna, saj sta upala, da bosta lahko postala še drugič starša: "Cameron si je več let želela biti mati. Ko govori o naporni poti, da je vendarle dobila otroke, postane zelo čustvena. Je več kot srečna, da ima sedaj dva otroka."

Oktobra 2020 je v intervjuju z Naomi Campbell igralka v šali dejala, da bo živela preko 100 let, saj bi rada preživela več časa z otroki. "Ko si v mojih letih in se odločiš za otroke, je to težka odločitev. Trdo moraš delati za to. Velik pritisk čutim, saj moram živeti vsaj do 107. leta," je takrat povedala.