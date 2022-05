Cameron Diaz priznala, da občasno izgubi potrpljenje s hčerko

"Je jedla? Koliko je ura? Je utrujena? Kdaj je nazadnje jedla? Kdaj je počivala? Kaj mi skuša povedati?" je razglabljala Diazova. "Kot starš čutim, da je moja naloga ta, da skušam najti prave besede, ki bi pojasnile hčerine občutke in njene izkušnje. Razumeti skušam, kaj se z njo dogaja in ji pomagati, da se skupaj prebijeva skozi vse," je razlagala o svoji hčerki in komunikaciji z njo.

Zvezdnica je priznala, da so lahko taki trenutki zelo zahtevni in predstavljajo zanjo pravi izziv: "Hkrati se moramo zavedati tudi, kdaj je čas, da stvari popravimo in se opravičimo. Ko kot starš zamočiš, moraš stvari z otrokom popraviti in se opravičiti. Takrat hčerki rečem, da je mamica izgubila nadzor in da se nisem pravilno izrazila. Povem ji, da če sem ranila njena čustva ali sem jo razburila, mora razumeti, da je tudi mamica samo človek."

Clarksonova ji je pritrdila v njenih vzgojnih metodah in priznala, da tudi sama s svojima otrokoma komunicira na podoben način. Tudi ona je povedala, da je pred 7-letno River Rose in 6-letnim Remingtonom Alexandrom ni sram priznati, kdaj je mamica zamočila in njena reakcija ni bila prava.