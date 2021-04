Cameron Diaz se pred filmske kamere ne namerava vrniti

48-letnica je trenutno popolnoma zadovoljna s svojo najlepšo vlogo mame, zato o povratku v Hollywood sploh ne razmišlja. Vedno se je namreč ukvarjala z mislijo, koliko odstotkov sebe lahko obenem posveti karieri in koliko družini. Ko je leta 2019 rodila hči Raddix, so se njene prioritete povsem spremenile.

"Trenutno sem v čisto drugačnem življenjskem obdobju. Sem tukaj, z družino, in to je stvar, ki me v življenju najbolj izpopolnjuje. Imeti družino in biti poročena in imeti to celico. To je resnično najboljše,"je pred kratkim vzhičeno dejala.