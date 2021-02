Cameron Diaz: Sočustvujem z materami, ki si tega ne morejo privoščiti

"Avaline je edina vsakodnevna delovna obveznost, ki jo opravljam–razen, saj veste, obveznosti žene in matere, kar me je najbolj izpolnjevalo. To je to. To je bil do zdaj najbolj izpolnjen del mojega življenja … Verjetno sem nekako čakala na to, da sem lahko počela vse druge stvari. Torej nisem imela nobenih motenj–veste, kaj mislim? " je dejala Cameron v oddajiQuarantined with Bruceradijske postaje Sirius XM.

Cameron se je nato razgovorila tudi o svoji igralski karieri in o tem, zakaj se trenutno ne namerava vrniti v igralske vode, čeprav jo njeni oboževalci že pogrešajo.

"V življenju ne bom za nobeno stvar nikoli rekla nikoli. Preprosto nisem takšna oseba. Ali bom torej še kdaj posnela film? Trenutno ne razmišljam o tem, ampak ali ga bom? Ne vem. Nimam pojma. Mogoče–nikoli ne reci nikoli," je izjavila Cameron, ki je v nadaljevanju še pojasnila, da si ne predstavlja, da bi bila po 14, 16 ur na dan, kolikor običajno trajajo snemanja, ločena od svojega otroka.

Cameron je izrazila tudi sočutje do staršev, ki zaradi svoje službe ne morejo ostati doma in biti s svojimi otroki toliko časa, kot bi si želeli. Zaveda se, da majhni otroci potrebujejo svoje mame in počuti se privilegirano, ker lahko s svojo hčerko ostane doma.

"Sočustvujem z materami, ki si tega ne morejo privoščiti in morajo hoditi v službo–ne glede na to, kakšen poklic opravljajo … Počutim se tako blagoslovljeno, da sem lahko skupaj z otrokom ...To je takšen blagoslov, pravi privilegij, in resnično sem hvaležna za to."