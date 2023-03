Cameron Diaz: Težave Drew Barrymore z alkoholom je bilo težko opazovati

Da sta Drew Barrymore in Cameron Diaz dobri prijateljici, je v Hollywoodu splošno znano, zato tudi ni skrivnost, da druga drugi stojita ob strani, ko se katera spopada s težavami. Cameron je tako nedavno spregovorila o tem, kako težko ji je bilo opazovati prijateljico in nekdanjo soigralko, ko se je ta spopadala z odvisnostjo od alkohola.

Cameron Diaz je nedavno spregovorila o svoji prijateljici Drew Barrymore, za Times pa je priznala, da je bila izkušnja, ko se je njena prijateljica spopadala z odvisnostjo od alkohola, težka tudi za tiste, ki so igralki in voditeljici blizu. "Vedela sem, da če bomo ob njej in ji nudili podporo, ki jo potrebuje, bo našla svojo pot," je povedala 50-letnica in dodala, da je sama vedno verjela v prijateljičino zmago nad odvisnostjo.

Drew Barrymore in Cameron Diaz sta dolgoletni prijateljici. FOTO: Profimeda

"Ne morete si predstavljati, kako težko ji je bilo, ko je bila še otrok," je še izpostavila igralka. Drew je sicer v javnosti že večkrat odkrito spregovorila o svoji odvisnosti, decembra 2021 pa je razkrila, da je že dve leti in pol trezna. Leto pozneje je priznala, da je veliko pila, saj je želela tako ublažiti bolečino zaradi ločitve od nekdanjega moža Willa Kopelmana. 48-letnica in umetniški svetovalec sta se poročila leta 2012, po ločitvi leta 2016 pa si delita skrbništvo nad njunima hčerkama, 10-letno Olive in osemletno Frankie. "Zadeva s pitjem je bila zame konstanta," je povedala v decembrskem intervjuju za revijo People in dodala: "Potegnilo me je na dno. Poskušala sem se dobro počutiti in alkohol mi je to omogočal."

Barrymorova, ki je zaslovela že v otroštvu, se je na zdravljenje odvisnosti prvič odpravila, ko je bila stara 13 let. Njena odvisnost po ločitvi pa je postala tako velika težava, da je dal odpoved celo njen terapevt. "Preprosto je rekel, da tega ne zmore več. Odgovorila sem mu, da ga razumem, saj z mano ni nič boljše in da hkrati upam, da si bom nekega dne znova prislužila njegovo zaupanje," se je spominjala tistega trenutka.