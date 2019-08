Cameron Diaz uživa življenje kot upokojenka

Cameron Diaz je svojo igralsko kariero postavila na stranski tir. Nazadnje je nastopila leta 2014 v filmu Annie, svojo upokojitev pa je uradno potrdila šele štiri leta kasneje : "V resnici sem že upokojena, a bi zelo rada videla svoje soigralke," je povedala 46-letna igralka o Christini Applegate in Selmi Blair , s katerima je igrala v filmu To sladko bitje. Sicer pa je Diazova nastopala v številnih filmih, kot so Nori na Mary, Charlijevi Angelčki, Sestra moje sestre, posodila pa je tudi svoj glas za uspešnico Shrek. Svetlolaska je bila na vrhuncu kariere ena od najbolj plačanih hollywoodskih zvezd.

Na filmsko sceno se Cameron še vedno nima namena vrniti. "Svojo kariero sem začela pri 22 letih, od takrat je minilo 25 let. Želim povedati, da sem več kot polovico svojega življenja namenila izpostavljanju v javnosti,"je povedala upokojena igralka za revijo InStyle."Mislim, da je prav, da si sedaj vzamem čas zase in razmislim, kako želim priti nazaj v javnost, če se seveda za to sploh odločim. Nastopanja sploh ne pogrešam. Karkoli bom v prihodnosti počela, želim ob tem občutiti strast – nekaj, kar bom počela brez napora." Dodala je še, da se v tem trenutku počuti odlično in je ponosna na vse, kar je v svojem življenju dosegla.

Cameron je na sceno prišla kot manekenka, ko je podpisala pogodbo z modno agencijo Elite Model Management. Njena prva večja igralska vloga je bila v filmu Maska z Jimom Carreyjem, ko je imela 22 let. Nazadnje je nastopila v komediji Annie, sedaj pa je že pet let kot igralka upokojena. V svoji igralski karieri je bila zelo uspešna, saj naj bi samo za svojo vlogo v filmu Huda učiteljica zaslužila več kot 37 milijonov evrov.