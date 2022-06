Cameron Diaz želi dočakati visoko starost

Igralka Cameron Diaz je pred dvema letoma prvič postala mamica, zato si želi, da bi dočakala visoko starost, da bo lahko čim več časa preživela s svojo hčerko. Zvezdnica je pred kratkim razkrila, da se je s tem, ko je postala pozno mati, spremenil njen koncept staranja in se veseli, da ima pred seboj še več desetletij življenja.

Cameron Diaz je v podcast pogovoru s prijateljico Gwyneth Paltrow znova spregovorila o materinstvu in o konceptu staranja. Zvezdnica je pozno postala prvič mati, zato je sogovornici dejala, da si želi dolgo živeti, sama pa prav zato, ker ima doma dveletnico, življenje zajema z veliko žlico. "Celoten koncept staranja se je v zadnjih desetih letih zelo spremenil. Navdušena sem nad tem, saj imam pred seboj še 50 ali 60 let življenja. Želim si dočakati 110 let, saj imam še zelo mladega otroka," je dejala 59-letna igralka. "Ko si v svojih 40. letih, doživiš ta enkraten trenutek, ko začneš ceniti svoje starše in tudi sama si želim doživeti to. Želim si videti hčer, ko bo sama stopila v 40. leta," je še dodala.

icon-expand Cameron Diaz FOTO: Profimedia

Zvezdnica sicer verjame, da je podedovala dobre gene in bo prav zaradi njih dočakala visoko starost. "Moja družina ima dobre gene. Moja babica je pri 72 letih še tekala po vročem soncu doline San Fernando, s seboj pa je vlačila velike vreče hrane za zajce in kokoši. Mislim, da sem podedovala nekaj po njej," je povedala in dodala: "Kot velja za večino ljudi, verjamem, da velja tudi zame, da izgledam in se počutim primerno temu, kakor izgledam in kaj počnem."

Izrazila je tudi hvaležnost, da prejema veliko podpore od svojih prijateljic ob tem, da je zelo pozno postala mati. "Srečo imam glede svoje starosti, srečo imam, da imam takšne prijateljice, hči in vso podporo pri njeni vzgoji," je še dejala 49-letna igralka, ki je pred mesecem v oddaji pevke Kelly Clarkson razkrila, da ima tudi ona težke dni in se srečuje z raznimi izzivi pri vzgoji hčerke Raddix.