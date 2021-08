Cameron Diaz prenehala z igranjem, ker so njeno življenje upravljali drugi

Priljubljena igralka Cameron Diaz je v pogovorni oddaji Hart to Heart, ki jo vodi komik Kevin Hart, pojasnila, da je prenehala z igranjem, ker ji je igralski polic vzel preveč časa v življenju: "Ko nekaj delaš na zelo visokem nivoju, zelo dolgo časa, ko si oseba, ki mora delati to eno stvar, mora vse okoli tebe, vsi deli tebe, ki niso to, vse to morajo upravljati drugi ljudje."

Cameron, ki je nazadnje zaigrala leta 2014 v filmu Annie, je dejala, da se je pri 40-ih zalčela zavedati, da je veliko delov njenega življenja, ki jih ne upravlja sama. "Zgolj obvladovanje mene kot osebe. Cameron Diaz je stroj. Začela sem se zavedati, da za osebni, duhovni del mene ni bilo dovolj, da je del mene deloval na tako visoki ravni."

Nadaljevala je, da je imela ob sebi nekaj izjemnih ljudi, ki so skrbeli zanjo in njeno kariero, a je kljub temu želela živeti življenje, ki ga lahko obvladuje sama. Ob tako uspešni karieri je želela več preprostosti, to pa ne pomeni, da ima do igralskega poklica kakršne koli zamere: "Zabavno je, všeč mi je. Obožujem igranje." Sedaj, ko je Cameron igralstvo pustila na strani ima čas za družino in druge stvari, ki jih prej ni počela. "Moja dnevna rutina je narediti tisto, kar zmorem sama. Neverjetno je. Počutim se izpopolnjeno. Spoznala sem moža in si ustvarila družino," je zaključila igralka.