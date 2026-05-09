Cameron soočen z obtožbo o kopiranju resnične podobe igralke za lik v Avatarju

Igralka Q'orianka Kilcher v tožbi navaja, da je James Cameron "povzel njene obrazne poteze" in svoji "oblikovalski ekipi naročil", naj protagonistko Neytiri oblikuje po njenem videzu. V sporočilu za javnost o tožbi je navedeno, da je "eden najvplivnejših hollywoodskih filmskih ustvarjalcev namerno izkoristil biometrično identiteto in kulturno dediščino mlade staroselke, da bi ustvaril filmsko franšizo, ki je podrla vse rekorde, brez navedbe njenega imena ali nadomestila", poroča britanski Guardian.

V tožbi je več milijard vredna serija Avatar opisana kot franšiza, ki se "prikazuje kot naklonjena do prizadevanj staroselcev, a obenem potiho izkoristi resnično staroselsko deklico". V filmu je v vlogi Neytiri zaigrala ameriška filmska igralka Zoe Saldana. V filmu Novi svet iz leta 2005 je Kilcherjeva, ki je po rodu iz Peruja, zaigrala v vlogi Pocahontas, v igralski zasedbi sta bila tudi Colin Farrell in Christian Bale.

Ko sta se leta 2010 po izidu prvega filma iz franšize Avatar Kilcherjeva in Cameron srečala, je režiser igralki tudi podaril uokvirjeno signirano risbo Neytiri, ki jo je narisal sam. Kot zatrjuje igralka, je bilo poleg risbe sporočilo, kjer je pisalo: "Tvoja lepota je bila moj prvi navdih za Neytiri. Škoda, da si snemala drug film. Pa drugič."

