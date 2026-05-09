Tuja scena

Cameron soočen z obtožbo o kopiranju resnične podobe igralke za lik v Avatarju

Los Angeles, 09. 05. 2026 10.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
James Cameron

Filmski ustvarjalec James Cameron in družba Walt Disney se v povezavi s filmsko franšizo Avatar soočata s tožbo, ki jo je vložila igralka Q'orianka Kilcher. Ta trdi, da je režiser lik Neytiri brez njenega dovoljenja zasnoval na podlagi njene obrazne fiziognomije, potem ko jo je videl v oglasu za film Terrencea Malicka Novi svet v časopisu LA Times.

Igralka Q'orianka Kilcher v tožbi navaja, da je James Cameron "povzel njene obrazne poteze" in svoji "oblikovalski ekipi naročil", naj protagonistko Neytiri oblikuje po njenem videzu. V sporočilu za javnost o tožbi je navedeno, da je "eden najvplivnejših hollywoodskih filmskih ustvarjalcev namerno izkoristil biometrično identiteto in kulturno dediščino mlade staroselke, da bi ustvaril filmsko franšizo, ki je podrla vse rekorde, brez navedbe njenega imena ali nadomestila", poroča britanski Guardian.

Q'orianka Kilcher
Q'orianka Kilcher
FOTO: Profimedia

V tožbi je več milijard vredna serija Avatar opisana kot franšiza, ki se "prikazuje kot naklonjena do prizadevanj staroselcev, a obenem potiho izkoristi resnično staroselsko deklico". V filmu je v vlogi Neytiri zaigrala ameriška filmska igralka Zoe Saldana.

V filmu Novi svet iz leta 2005 je Kilcherjeva, ki je po rodu iz Peruja, zaigrala v vlogi Pocahontas, v igralski zasedbi sta bila tudi Colin Farrell in Christian Bale.

Avatar: Ogenj in pepel
Avatar: Ogenj in pepel
FOTO: AP

Ko sta se leta 2010 po izidu prvega filma iz franšize Avatar Kilcherjeva in Cameron srečala, je režiser igralki tudi podaril uokvirjeno signirano risbo Neytiri, ki jo je narisal sam. Kot zatrjuje igralka, je bilo poleg risbe sporočilo, kjer je pisalo: "Tvoja lepota je bila moj prvi navdih za Neytiri. Škoda, da si snemala drug film. Pa drugič."

James Cameron
James Cameron
FOTO: Profimedia

Vendar pa Cameron igralke pozneje ni poskušal angažirati za projekt, kljub prizadevanjem njenega agenta. "Milijoni ljudi so odprli svoja srca Avatarju, ker so verjeli v njegovo sporočilo in jaz sem bila ena od njih," je še povedala Kilcherjeva. Dodala je, da si nikoli ni predstavljala, da bi nekdo, ki mu je zaupala, sistematično uporabil njen obraz z dodelanim oblikovalskim procesom in ga vključil v produkcijo brez njene vednosti ali soglasja. "To presega vse meje, takšno delovanje je zelo napačno," je njene besede navedel britanski portal.

Najnovejši del filmske uspešnice Avatar: Ogenj in pepel je v kina prišel decembra lani. Film sledi filmu Avatar in nadaljevanju Avatar: Pot vode, ki se uvrščata na vrh lestvice najbolj dobičkonosnih filmov.

