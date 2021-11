Camila Cabello in Shaw Mendes sta se razšla

"Hej, klapa! Odločila sva se končati najino romantično zvezo, a ljubezen drug do drugega kot do sočloveka ostaja močnejša, kot kdaj koli prej. Najino razmerje sva začela kot najboljša prijatelja in kot najboljša prijatelja pot tudi nadaljujeva. Hvaležna sva za vso vašo podporo od samega začetka," sta v skupni izjavi za javnost povedala 24-letna Camila Cabello in 23-letni Shawn Mendes ter tako uradno naznanila, da je njune zveze konec. Izjavo sta oba delila na v zgodbi na Instagramu, objavi, ki izgine v 24 urah.

Eden najbolj priljubljenih parov zadnjih dveh let je svoje razmerje začel okoli julija 2019, spoznala pa sta se že leta 2014, ko je bla Camila še članica skupine Fifth Harmony. Novembra 2015 sta Shawn in Camila izdala svoj prvi duet, I know what you did last summer, njun naslednji duet Senorita pa je tisti, ki se je zapisal v zgodovino pop glasbe. Za slednjo sta prejela nekaj glasbenih nagrad, med drugim tudi nominacijo za grammyja, poleg tega pa so oboževalci vsakič znova čakali, kdaj jo bosta skupaj predstavila v živo.

Prva potrditev, da sta par, se je zgodila julija 2019, ko sta se med sprehodom držala za roke. Uradno sta zvezo potrdila dva meseca kasneje, ko sta objavila poljub na družbenih omrežjih.