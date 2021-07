Camila Cabello in Shawn Mendes obletnico zapečatila z romantičnimi fotografijami

24-letna Camila je s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu, kjer se jih je nabralo že več kot 53 milijonov, delila še več skupnih fotografij iz zasebnega življenja. Na njih sta oba zelo sproščena, objavila pa je tudi tiste, na katerih se pačita. "Čestitke za obletnico, Kuko," je zapisala ter dodala, da jima na skupni poti želi še več radosti, prijateljstva in ljubezni.

Zvezdnika sta se uradno v razmerje spustila na praznik dneva neodvisnosti leta 2019, ki ga v Ameriki praznujejo 4. julija. To je bilo mesec dni po tem, ko sta izdala drugo skupno pesem Señorita, ki si je prislužila tudi nominacijo za grammyja in je postala pravi mega hit. Še pred tem pa sta leta 2015 prvič glasbeno sodelovala pri pesmi I Know What You Did Last Summer, leto pred tem pa sta se spoznala v zaodrju, kjer sta nastopala kot predskupini (Camila takrat še kot članica skupine Fifth Harmony) na koncertu glasbenika Austina Mahonea.

Decembra sta združila svoja glasova v pesmi The Christmas Song, videospot zanjo pa sta posnela iz karantene, ki sta jo preživljala v Miamiju, skupaj s Camilino družino. V spotu je nastopil tudi njun psiček Tarzan, ki sta ga posvojila novembra.

"Ne vem, zakaj, ampak preprosto vem, da je ona (moja oseba)," je lani dejal Mendes. "Mislim, da mora biti tvoja izbranka resnično tvoja najboljša prijateljica, in to je bila že zadnjih nekaj let. Tako neupravičeno se spusti v ljubezen in res me je naučila, kaj pomeni biti ranljiv, iskren in pristen v partnerskem odnosu ... V ljubezni je zelo pogumna in hrabra. Nenehno se učim od nje. "

Tudi Cabello se je novembra razgovorila o njuni zvezi in med drugim dejala: "S tem fantom sem se veliko naučila o ljubezni. Niso le srečni, blaženi trenutki, ki jih vidite na slikah in videoposnetkih ..." Kot kaže, se res dobro dopolnjujeta in sta našla recept za srečo.