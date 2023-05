Camila Cabello in Shawn Mendes z roko v roki po newyorških ulicah

Ko so Camilo Cabello in Shawna Mendesa pred dobrim mesecem dni ujeli med poljubljanjem na glasbenem festivalu Coachella, so se takoj pojavile govorice, da sta zvezdnika ponovno zaljubljena. A ne 26-letnica ne 24-letnik svojega trenutnega ljubezenskega razmerja nista komentirala javno. Kot vse kaže, pa zelo uživata v družbi drug drugega, svoje sreče pa se ne trudita skrivati. Nedavno so ju tako ujeli med sprehodom po newyorških ulicah, ko sta se držala za roke.

Slabi dve leti po tem, ko sta svoje oboževalce razžalostila z novico, da se razhajata, sta Camila Cabello in Shawn Mendes svoji ljubezni očitno dala še eno priložnost. Čeprav svojega trenutnega ljubezenskega statusa ne ona ne on nista komentirala, so ju nedavno opazili na sprehodu po New Yorku. Ves čas sta se držala za roke in videti je bilo, da zelo uživata v družbi drug drugega.

icon-expand Camila Cabello in Shawn Mendes sta svoji ljubezni očitno dala še eno priložnost. FOTO: Profimedia

Zvezdnika sta se, kot kaže, odločila, da svoje sreče ne bosta skrivala, saj sta se po ulicah Velikega jabolka sprehajala povsem sproščeno. Pevka je bila oblečena v belo majico, usnjeno jakno in kavbojke, pevec pa se je odločil za kavbojke in sivo majico brez rokav, ki je lepo poudarila njegovo "natrenirano" telo. Viri blizu glasbenikov so potrdili, da se glasbenika že nekaj mesecev družita in da je med njima še vedno posebna vez. "Uživata v sprehodih čez dan in večerjah ali nočnih zabavah," je še komentiral vir.