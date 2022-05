Camila Cabello jezna na 'nevljudne' navijače

Ameriška pevka kubanskih korenin je po nastopu na finalu Lige prvakov na Twitterju izrazila svoje razočaranje nad navijači, ki so med njenim nastopom ogrevali svoje glasilke. Na njeno žalost z njo niso prepevali njenih največjih hitov, temveč klubski himni.

Camila Cabello je po svojem nastopu – ta se je končal z glasnimi vzkliki nestrinjanja in žvižgi navijačev, ki so finalno tekmo z nestrpnostjo pričakovali po več kot polurni zamudi – nanizala nekaj spornih tvitov. Zapise, ki jih je nato hitro izbrisala, je namenila prisotnim na pariškem stadionu Stade de France. Zvezdnica namreč ni mogla razumeti, zakaj njihova pozornost ni bila namenjena njej, dinamičnim skladbam in barvitemu nastopu, za katerega je tako trdno garala pred dogodkom.

Zvezdnica, ki je v venčku nanizala svoje največje hite, kot so Señorita, Bam Bam, Havana in Don't Go Yet, je po finalu izrazila razočaranje nad navijači Liverpoola in madridskega Reala, ki so v zanosu prepevali klubski himni.

25-letnica je bila ostra: ''Predvajala sem si naš nastop in ne morem verjeti, da so ljudje med nastopom prepevali svoje klubske himne tako glasno. Z mojo ekipo smo za to, da bi vam pripravili pravo vzdušje in ponudili dober šov, neutrudno delali tako dolgo.''

