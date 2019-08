Camila Cabello: Ko se zaljubiš, se znajdeš v vrtincu čustev

Mediji to poletje veliko pozornosti namenjajo Camili Cabello in Shawnu Mendesu , saj sta dvignila veliko prahu s skupno pesmijo Señorita . Po njunem glasbenem sodelovanju so zaokrožile govorice, da sta glasbenika v romantičnem razmerju, to pa sta potrdila s številnimi poljubi in lepimi gestami. O razmerju glasbenika še nista javno spregovorila , zdaj pa je Camila v intervjuju za revijo Varietykončno namenila nekaj besed svojemu dolgoletnemu prijatelju in ga opisala kot človeka, ki ji veliko pomeni.

22-letna pevka, čeprav je omenila Shawna v nedavnem intervjuju, še vedno ni potrdila njune zveze, poudarila je samo, da je 20-letni glasbenik pomemben del njenega življenja. Preden sta izdala pesem Señorita, sta že sodelovala pri ustvarjanju pesmi I Know What You Did Last Summer, ki ga je Camila predstavila, ko je bila še del glasbene zasedbe Fifth Harmony. "Shawna poznam že zelo dolgo in zabavno je delati z nekom, ki ti veliko pomeni," je dejala temnolaska.

Kljub temu pa fotografije govorijo svoje, saj so paparaci zaljubljenca že večkrat opazili, kako sta v javnosti izkazovala ljubezen drug drugemu. Pred kratkim je Camila pojasnila, da se v svoji glasbi osredotoča na ljubezenska čustva, ki jih tudi sama občuti. "Ko se zaljubiš, se znajdeš v vrtincu čustev," je povedala.

V intervjuju je 22-letnica med drugim spregovorila o svoji samopodobi, glasbi, ki jo pripravlja in drami med Taylor Swift in Scooterjem Braunom. V burnem konfliktu glede avtorskih pravic Taylorjinih pesmi se je Camila postavila na pevkino stran, za to pa je imela preprost razlog. "S Taylor sva zelo dobri prijateljici in vedno ji bom v oporo. Celotna zadeva ima zelo grenak priokus. Vso svojo energijo vložiš v pesmi, na koncu pa ostaneš brez pravic? Katastrofa," je razočarano povedala mlada pevka.