Camila Cabello končala razmerje z milijarderjem

Po poročanju tujih medijev sta pevka Camila Cabello in libanonski poslovnež Henry Junior Chalhoub po več kot letu dni zveze končala razmerje. O zvezi med 40-letnikom in 29-letnico so mediji prvič poročali novembra 2024, ko sta se oba udeležila zabave po modni reviji Elieja Saaba v Savdski Arabiji. Zvezo sta nato navidezno potrdila januarja lani med oddihom na otoku Sveti Bartolomej, kjer so ju med poljubljanjem v morju ujeli v fotografski objektiv.

Fotografije poljuba so hitro zaokrožile po spletu in javnost se je hitro začela spraševati, kdo je skrivnostni poslovnež, ki je osvojil srce grammyjeve nominiranke. Mediji so izbrskali, da je družinsko premoženje 40-letnika po ocenah revije Forbes ocenjeno na približno 1,7 milijarde ameriških dolarjev (1,4 milijarde evrov). Družinsko podjetje Chalhoub Group s sedežem v Dubaju upravlja več kot 600 trgovin po svetu, v katerih prodajajo luksuzne znamke, kot so Chanel, Louis Vuitton in Christian Louboutin.

Pred zvezo s Henryjem je bila nekdanja članica skupine Fifth Harmony v odmevnem razmerju s pevcem Shawnom Mendesom. Čeprav Camila svojih čustev v glasbi nikoli ni skrivala, je svoje ljubezensko življenje vedno skušala ohranjati stran od oči javnosti.

"Ljubezen je zame najbolj sveta in dragocena stvar. Vedno želim čutiti, da je moja ljubezen nekaj, kar obstaja med menoj in to osebo, ne pa nekaj, kar pripada komurkoli drugemu," je pred leti dejala za revijo Elle. "Kolikor imam rada svoje oboževalce in ljudi nasploh, želim svoje življenje živeti čim bolj normalno. V razmerju mi ni prijetno, da vanj povabim ves svet."