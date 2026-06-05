Camila Cabello končala razmerje z milijarderjem

Po poročanju tujih medijev sta pevka Camila Cabello in libanonski poslovnež Henry Junior Chalhoub po več kot letu dni zveze končala razmerje. O zvezi med 40-letnikom in 29-letnico so mediji prvič poročali novembra 2024, ko sta se oba udeležila zabave po modni reviji Elieja Saaba v Savdski Arabiji. Zvezo sta nato navidezno potrdila januarja lani med oddihom na otoku Sveti Bartolomej, kjer so ju med poljubljanjem v morju ujeli v fotografski objektiv.
Fotografije poljuba so hitro zaokrožile po spletu in javnost se je hitro začela spraševati, kdo je skrivnostni poslovnež, ki je osvojil srce grammyjeve nominiranke. Mediji so izbrskali, da je družinsko premoženje 40-letnika po ocenah revije Forbes ocenjeno na približno 1,7 milijarde ameriških dolarjev (1,4 milijarde evrov). Družinsko podjetje Chalhoub Group s sedežem v Dubaju upravlja več kot 600 trgovin po svetu, v katerih prodajajo luksuzne znamke, kot so Chanel, Louis Vuitton in Christian Louboutin.
Pred zvezo s Henryjem je bila nekdanja članica skupine Fifth Harmony v odmevnem razmerju s pevcem Shawnom Mendesom. Čeprav Camila svojih čustev v glasbi nikoli ni skrivala, je svoje ljubezensko življenje vedno skušala ohranjati stran od oči javnosti.
"Ljubezen je zame najbolj sveta in dragocena stvar. Vedno želim čutiti, da je moja ljubezen nekaj, kar obstaja med menoj in to osebo, ne pa nekaj, kar pripada komurkoli drugemu," je pred leti dejala za revijo Elle. "Kolikor imam rada svoje oboževalce in ljudi nasploh, želim svoje življenje živeti čim bolj normalno. V razmerju mi ni prijetno, da vanj povabim ves svet."
Revija Forbes je ameriška poslovna publikacija, ki je med drugim znana po svojih seznamih najbogatejših ljudi na svetu in vplivnih osebnosti. Ustanovljena je bila leta 1917 in je postala globalna avtoriteta za spremljanje premoženja, finančnih trendov ter korporativnih uspehov. Njihove lestvice, kot je 'World's Billionaires', temeljijo na skrbnih ocenah javno dostopnih podatkov o lastništvu delnic, nepremičnin in drugih naložb, kar javnosti omogoča vpogled v finančno stanje najbogatejših družin in posameznikov.
Fifth Harmony je bila ameriška dekliška glasbena skupina, ki je nastala leta 2012 v okviru tekmovalnega šova The X Factor USA. Skupina je dosegla velik svetovni uspeh s hiti, kot sta 'Worth It' in 'Work from Home'. Camila Cabello je bila ena izmed petih članic, dokler leta 2016 ni zapustila skupine, da bi se posvetila uspešni samostojni karieri. To obdobje je bilo ključno za njeno prepoznavnost, saj ji je omogočilo prehod iz skupinskega izvajalca v eno najbolj priljubljenih pop pevk današnjega časa.
Elie Saab je svetovno priznan libanonski modni oblikovalec, ki slovi po svojih razkošnih oblekah visoke mode (haute couture). Njegov slog je prepoznaven po uporabi dragocenih materialov, čipk, kristalov in ženstvenih krojev, zaradi česar je postal priljubljen izbira za rdeče preproge in kraljeve družine po vsem svetu. Njegova modna hiša ne predstavlja le estetskega vrhunca, temveč ima pomembno vlogo v luksuzni industriji, kjer s svojimi revijami narekuje trende za najpremožnejše sloje družbe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.