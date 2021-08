Camila Cabello kot moderna Pepelka: sanja o uspehu v poslovnem svetu

V filmu igrajo tudi Idina Menzel kot Pepelkina mačeha, Minnie Driver v vlogi kraljice in Pierce Brosnan v vlogi kralja. Britanski voditelj in komik James Corden pa je svoj glas posodil enemu od Pepelkinih živalskih prijateljev – mišku, ki pa se kasneje s pomočjo dobre vile prelevi v človeka.

Izšel je prvi uradni napovednik novega glasbenega filma Pepelka (Cinderella) , ki pripoveduje zgodbo o ambiciozni mladi ženski Pepelki (Camila Cabello), katere sanje so večje, kot ji svet dovoljuje, vendar bo s pomočjo dobre vile oziroma botra ( Billy Porter ) vztrajala in poskušala uresničiti svoje sanje. V vlogi očarljivega princa pa bomo videli Nicholasa Galitzineja .

Osnova za zgodbo izvira iz klasike: princ organizira ples, na katerem želi zase najti popolno nevesto, in Pepelkina zlobna mačeha (Idina Menzel) svoji pastorki ne pusti, da bi se ga udeležila. Pepelka se namreč želi osamosvojiti, zato šiva obleke pod imenom Ella. In ne samo to, mačeha ji uniči čudovito obleko, ki jo je več tednov skrbno šivala za svečani ples. Od obleke in plesa je namreč odvisna tudi njena prihodnost. S pomočjo čarobne paličice in dobre vile oziroma botra, ki ga je zaigral Billy Porter, ji bo uspelo pravočasno dobiti obleko, ki si jo zasluži in oditi na ples. V nasprotju z originalno zgodbo pa Pepelka ni tako zelo zainteresirana, da bi postala princesa. Namesto tega želi odpreti svojo lastno trgovino z oblačili. Zato bo ples izkoristila za poslovne priložnosti. Ji bo uspelo?