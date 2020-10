Camila Cabello Mendesova muza, navdihnila je vse njegove pesmi

Simpatična pevka je torej pri 23-letih prava muza uspešnemu glasbeniku, ki se je za izdajo filma o svojem življenju odločil zato, ker želi ponuditi vpogled v svoje ustvarjanje. Mendes, ki je nanizal že nekaj nepozabnih hitov, kot sta In my Bloodter Treat you Better, je navdih zmeraj iskal v svoji boljši polovici. 22-letnik v filmu In Wonder čustveno razloži:''Ko slišim svojo pesem na radiu si mislim, vse to je o tebi, vse pesmi so od nekdaj bile o tebi,''medtem, ko kamera ujame Camilo med nastopom na odru. Mendes kasneje za svoje besede poda razlago: ''Ko me je vprašala, kaj s tem mislim, sem ji odgovoril: 'Vse pesmi so o tebi. Vsaka sleherna od njih, ki sem jih napisal!'''