Camila Cabello: Nedolžnost sem izgubila, ko sem bila stara 20 let

Camila Cabello je bila kot vsak normalen človek že večkrat zaljubljena. Ljubezensko razmerje s slavnim Shawnom Mendesom je bilo zagotovo eno tistih, ki so ga številni oboževalci najbolj podpirali in zaradi katerega sta bila pevca najbolj na očeh javnosti. A Shawn ni bil tisti, s katerim je Camila izgubila nedolžnost. V podkastu pri Daxu Shepardu je razkrila, s kom se je prvič spustila v intimne odnose.

Camila Cabello je pogosto brez dlake na jeziku, s svojim nedavnim priznanjem pa je verjetno presenetila marsikaterega oboževalca. Slavna pevka je namreč razkrila, s kom in kdaj je izgubila nedolžnost. "To je bilo z mojim prvim fantom Matthewom Husseyjem. Bila sem stara 20 let," je dejala v podkastu Armchair Expert Daxa Sheparda.

Camila Cabello je nedolžnost izgubila, ko je bila stara 20 let. FOTO: Profimedia icon-expand

V pogovoru je zvezdnica razkrila še nekaj podrobnosti o svoji prvi veliki ljubezni. "Spoznala sva se v oddaji Today februarja 2018. Bila sem velika oboževalka njegovih podkastov o zmenkih in tako sem se mu tudi predstavila," je razkrila in dodala: "Po oddaji sva šla skupaj na večerjo." To je bilo za danes 27 let staro dekle prvo razmerje, saj pred 20. letom nikoli ni okusila intimnih odnosov. "Moj 'prvič' se je zgodil pozno. Počutila sem se osamljeno, ker nisem imela fanta. Razmerje z Matthewem je bilo moje prvo razmerje, moj prvi spolni odnos pa je bil čudovit. Bilo je dobesedno ljubljenje," je še priznala po vprašanju voditelja.

Matthew je sicer poznan kot 'life coach', od Camile pa je starejši 10 let. Pevka ima o njem same lepe besede. "Njegove izkušnje o odnosih so vplivale na to, da je bil res odličen partner. Bil je res odlična oseba in popoln za prvo razmerje. Odprl mi je številne poglede na svet, ker ni bil v moji panogi," je še priznala o svoji prvi ljubezni.