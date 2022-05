Camila Cabello o duševnem zdravju: Postala sem ranljivejša

Camila Cabello ja za revijo Rolling Stone spregovorila o težavah s svojim duševnim zdravjem, ki jih je reševala tudi s pomočjo glasbe. Dejala je, da ji je popolna iskrenost pri ustvarjanju novega albuma Familia pomagala pri zdravljenju. "S svojimi prijatelji sem postala veliko bolj odprta in ranljiva, nato pa še na svojih nastopih in v intervjujih. To je imelo učinek domin na vseh področjih mojega življenja."

25-letna pevka je povedala, da se je odločila spregovoriti o duševnem zdravju, ker je to v določenih kulturah še vedno dojeto kot šibkost. "Te razprave, še posebej v latinski skupnosti, želim imeti v španščini, tudi s to skupnostjo. Že pogovor o tem z mojo družino je drugačen."

Zvezdnica, ki se je novembra lani razšla s pevcem Shawnom Mendesom, ima za sabo nekaj težkih mesecev, a je uteho našla v glasbi. "Obstajajo različne stopnje težav z duševnim zdravjem, ampak ne glede na to, ali spreminjajo življenja ali jih rešujejo – ko to sr*** zatiraš in se pretvarjaš, se to pozna na zdravju. Vzame ti vso energijo. Pogubno je in resnično verjamem, da so travme in duševno zdravje tudi fizično zdravje," je še povedala in dejala, da se soočamo z duševno krizo, o kateri ljudje ne govorijo, to pa pa slabo vpliva na celotno družbo.