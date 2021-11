Camila Cabello po razhodu s Shawnom Mendesom presenetila z novim videzom

Camila Cabello se je po koncu zveze s Shawnom Mendesom odločila za drastično spremembo. Svoje temne lase je pobarvala v svetlo zeleno barvo in s to potezo presenetila oboževalce. Na Instagramu je objavila fotografiji in pokazala spremembo, ki je dobro vidna tudi zato, ker je kot zadnjo sliko galerije za primerjavo objavila svojo podobo, preden se je odločila za tvegan korak.