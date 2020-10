Camila Cabello podprla Mendesov glasbeni projekt in zanikala govorice o razhodu

Camila Cabello je z zapisom na Instagramu ovrgla vse govorice glede konca zveze s Shawnom Mendesom . Nekdanja članica skupine Fifth Harmony je na družbenem omrežju čestitala svojemu fantu in mu namenila zapis podpore. Zvezdnik se namreč pripravlja na izid novega glasbenega projekta z naslovom Wonder , Camila pa mu ob tem ponosno stoji ob strani. To, da je med njima vse v najlepšem redu, je dokazala z obširno objavo. S številnimi sledilci je delila video, ki napoveduje prihod novega Mendesovega studijskega albuma.

23-letnica je poudarila, da ljubi njegov umetniški izraz in vizijo ter s tem povedala, da ga občuduje kot glasbenika ter tudi kot partnerja.''Svet rabi malo čarovnije, lepote in čudežnih poti, še posebej v teh časih,'' je zapisala. Ob tem ga je v objavi označila in nadaljevala: ''Kakšno prelepo darilo svetu. Novi album je ustvaril z vsakim delčkom njegove duše, z duhom in njegovim bistvom, ki ima najčistejše namene. Ljubezen moja, tako sem ponosna na to, kar si in se ob tem neizmerno veselim, da ljudje vidijo in slišijo tvoje srce,''na koncu pa dodala še simbol srca. 22-letni Mendes se ji je za lepe besede nato zahvalil s komentarjem, ki je prav tak vseboval nekaj srčkov.